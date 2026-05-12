Persona che ha perduto la retta via
La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Persona che ha perduto la retta via' è 'Pecorella Smarrita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PECORELLA SMARRITA
Perché la soluzione è Pecorella Smarrita? Una pecorella smarrita è un animale che si è allontanato dal gregge, perdendo la sua posizione e la guida. Questa immagine viene spesso usata per descrivere qualcuno che ha smarrito la strada giusta, sia nel comportamento che nelle decisioni. La pecorella smarrita si distingue per la vulnerabilità e l’incapacità di trovare facilmente il ritorno, rappresentando simbolicamente una persona che si trova in difficoltà o in confusione. La sua presenza richiama l’attenzione sulla necessità di aiuto e di orientamento.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Persona che ha perduto la retta via". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Persona che ha perduto la retta via nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Pecorella Smarrita
La definizione "Persona che ha perduto la retta via" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Persona che ha perduto la retta via" conferma che la soluzione 'Pecorella Smarrita' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 17 lettere della soluzione Pecorella Smarrita
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Persona che ha perduto la retta via" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pecorella Smarrita' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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