Persona che ha perduto la retta via

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Persona che ha perduto la retta via' è 'Pecorella Smarrita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PECORELLA SMARRITA

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Perché la soluzione è Pecorella Smarrita? Una pecorella smarrita è un animale che si è allontanato dal gregge, perdendo la sua posizione e la guida. Questa immagine viene spesso usata per descrivere qualcuno che ha smarrito la strada giusta, sia nel comportamento che nelle decisioni. La pecorella smarrita si distingue per la vulnerabilità e l’incapacità di trovare facilmente il ritorno, rappresentando simbolicamente una persona che si trova in difficoltà o in confusione. La sua presenza richiama l’attenzione sulla necessità di aiuto e di orientamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Persona che ha perduto la retta via". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Persona che ha perduto la retta via nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Pecorella Smarrita

La definizione "Persona che ha perduto la retta via" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Persona che ha perduto la retta via" conferma che la soluzione 'Pecorella Smarrita' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Pecorella Smarrita

P Padova E Empoli C Como O Otranto R Roma E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona S Savona M Milano A Ancona R Roma R Roma I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Persona che ha perduto la retta via" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pecorella Smarrita' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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