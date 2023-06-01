Orienta il pilota nella nebbia
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Orienta il pilota nella nebbia' è 'Radar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RADAR
Come completare la definizione
- Definizione: Orienta il pilota nella nebbia
- Risposta: RADAR
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: R____
- Inizia con: R
- Finisce con: R
Perché la soluzione è Radar? Il radar è uno strumento che aiuta il pilota a orientarsi quando la visibilità è ridotta a causa della nebbia, permettendogli di individuare ostacoli e altri velivoli anche in condizioni di scarsa percezione visiva. Utilizzando onde radio, il radar fornisce immagini e informazioni dettagliate sulla posizione degli oggetti circostanti, contribuendo a mantenere il corso e aumentare la sicurezza del volo. In ambienti difficili come quelli nebbiosi, il radar diventa fondamentale per navigare con precisione.
La risposta alla definizione 'Orienta il pilota nella nebbia'
Questa pagina è dedicata alla definizione "Orienta il pilota nella nebbia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Radar'.
Schemi utili per Radar
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con R
- La soluzione finisce con R
- Schema iniziale: R____
- Schema finale: _ADAR
Le 5 lettere della soluzione Radar
La soluzione 'Radar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Orienta il pilota nella nebbia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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