Orienta il pilota nella nebbia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Orienta il pilota nella nebbia' è 'Radar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADAR

Come completare la definizione Definizione: Orienta il pilota nella nebbia

Orienta il pilota nella nebbia Risposta: RADAR

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: R____

R____ Inizia con: R

R Finisce con: R

Perché la soluzione è Radar? Il radar è uno strumento che aiuta il pilota a orientarsi quando la visibilità è ridotta a causa della nebbia, permettendogli di individuare ostacoli e altri velivoli anche in condizioni di scarsa percezione visiva. Utilizzando onde radio, il radar fornisce immagini e informazioni dettagliate sulla posizione degli oggetti circostanti, contribuendo a mantenere il corso e aumentare la sicurezza del volo. In ambienti difficili come quelli nebbiosi, il radar diventa fondamentale per navigare con precisione.

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La risposta alla definizione 'Orienta il pilota nella nebbia'

Questa pagina è dedicata alla definizione "Orienta il pilota nella nebbia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Radar'.

Schemi utili per Radar

Schema parole: 5

La soluzione inizia con R

La soluzione finisce con R

Schema iniziale: R____

Schema finale: _ADAR

Le 5 lettere della soluzione Radar

R Roma A Ancona D Domodossola A Ancona R Roma

La soluzione 'Radar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Orienta il pilota nella nebbia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.