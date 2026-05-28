Il pilota lo prepara tirando giù il carrello

Vito Manzione | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il pilota lo prepara tirando giù il carrello' è 'Atterraggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTERRAGGIO

Perchè la soluzione è Atterraggio? L'atterraggio è il momento in cui il pilota abbassa il carrello, preparando l'aereo a toccare terra. È una fase cruciale del volo, che richiede precisione e calma per garantire un atterraggio sicuro e senza problemi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il pilota lo prepara tirando giù il carrello nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Atterraggio

Se la definizione "Il pilota lo prepara tirando giù il carrello" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Atterraggio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il pilota lo prepara tirando giù il carrello
  • Risposta: ATTERRAGGIO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: A__________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

A Ancona
T Torino
T Torino
E Empoli
R Roma
R Roma
A Ancona
G Genova
G Genova
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Atterraggio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il pilota lo prepara tirando giù il carrello". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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