Il pilota lo prepara tirando giù il carrello

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il pilota lo prepara tirando giù il carrello' è 'Atterraggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTERRAGGIO

Perchè la soluzione è Atterraggio? L'atterraggio è il momento in cui il pilota abbassa il carrello, preparando l'aereo a toccare terra. È una fase cruciale del volo, che richiede precisione e calma per garantire un atterraggio sicuro e senza problemi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il pilota lo prepara tirando giù il carrello nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Atterraggio

Se la definizione "Il pilota lo prepara tirando giù il carrello" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Atterraggio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il pilota lo prepara tirando giù il carrello

Il pilota lo prepara tirando giù il carrello Risposta: ATTERRAGGIO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: A__________

A__________ Inizia con: A

A Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

A Ancona T Torino T Torino E Empoli R Roma R Roma A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto

La soluzione 'Atterraggio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il pilota lo prepara tirando giù il carrello". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.