Il pilota lo prepara tirando giù il carrello
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il pilota lo prepara tirando giù il carrello' è 'Atterraggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ATTERRAGGIO
Perchè la soluzione è Atterraggio? L'atterraggio è il momento in cui il pilota abbassa il carrello, preparando l'aereo a toccare terra. È una fase cruciale del volo, che richiede precisione e calma per garantire un atterraggio sicuro e senza problemi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il pilota lo prepara tirando giù il carrello nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Atterraggio
Se la definizione "Il pilota lo prepara tirando giù il carrello" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Atterraggio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il pilota lo prepara tirando giù il carrello
- Risposta: ATTERRAGGIO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: A__________
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Atterraggio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il pilota lo prepara tirando giù il carrello". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con pilota: Pilota che ha conseguito un brevetto
Con prepara: La si prepara con pasta sfoglia e ripieni vari
Con tirando: Si ballava tirando su le gonne