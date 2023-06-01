Il monte sul quale Mosè ricevette le Tavole della Legge nei cruciverba: la soluzione è Sinai
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il monte sul quale Mosè ricevette le Tavole della Legge' è 'Sinai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SINAI
Curiosità e Significato di Sinai
La parola Sinai è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Sinai
Se ti sei imbattuto nella definizione "Il monte sul quale Mosè ricevette le Tavole della Legge", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 5 lettere della soluzione Sinai:
S Savona
I Imola
N Napoli
A Ancona
I Imola
