Sul Sinai Mosè ne ricevette le tavole nei cruciverba: la soluzione è Legge

Home / Soluzioni Cruciverba / Sul Sinai Mosè ne ricevette le tavole

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sul Sinai Mosè ne ricevette le tavole' è 'Legge'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEGGE

Curiosità e Significato di Legge

Non fermarti alla soluzione! Conosci Legge più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Legge.

Perché la soluzione è Legge? La parola legge si riferisce a un insieme di regole e norme che regolano la vita in società, garantendo ordine e giustizia. Nel contesto biblico, rappresenta le tavole con i Dieci Comandamenti date a Mosè sul Monte Sinai, simbolo di un patto divino e di principi fondamentali per il comportamento umano. La legge è il pilastro su cui si costruiscono diritti e doveri condivisi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il monte sul quale Mosè ricevette le Tavole della LeggeMosè li ricevette sul SinaiLe ricevette Mosè da Dio sul SinaiApparve a Mosè sul monte SinaiCosì è il roveto da cui Dio parlò a Mosè sul Sinai

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Legge

Se "Sul Sinai Mosè ne ricevette le tavole" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

E Empoli

G Genova

G Genova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C D I U A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUDACIA" AUDACIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.