Il monte asceso da Mosè
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il monte asceso da Mosè' è 'Sinai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il monte asceso da Mosè
- Risposta: SINAI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SNI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Sinai? Il monte che Mosè salì per ricevere le tavole della legge è conosciuto come Sinai. È un luogo sacro, legato a momenti fondamentali della tradizione ebraica e cristiana, simbolo di incontro tra il divino e l’umano. La sua presenza è centrale in molte storie di fede. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il monte asceso da Mosè: risposta da 5 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il monte asceso da Mosè" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Sinai. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.