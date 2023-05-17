Il monte asceso da Mosè

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il monte asceso da Mosè' è 'Sinai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S I N A I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il monte asceso da Mosè

Il monte asceso da Mosè Risposta: SINAI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S N I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sinai? Il monte che Mosè salì per ricevere le tavole della legge è conosciuto come Sinai. È un luogo sacro, legato a momenti fondamentali della tradizione ebraica e cristiana, simbolo di incontro tra il divino e l’umano. La sua presenza è centrale in molte storie di fede. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il monte asceso da Mosè: risposta da 5 lettere

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