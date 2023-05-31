Opposta antitetica
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Opposta antitetica' è 'Contraria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONTRARIA
Vuoi approfondire la risposta Contraria? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Contraria? Quando si cerca di capire ciò che si oppone a qualcosa, si pensa a un'idea o a un concetto che si contrappone completamente. Questa idea di opposto antitetico si manifesta spesso in parole o idee che si oppongono in modo diretto e netto, creando un contrasto evidente. La contraria, in questo senso, è ciò che si pone in netto contrasto con un'altra, evidenziando differenze profonde e chiare.
Opposta antitetica nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Contraria
Per risolvere la definizione "Opposta antitetica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contraria'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Opposta antitetica
- Risposta: CONTRARIA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Contraria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Opposta antitetica". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Condizione opposta a divertimento ed entusiasmo È opposta al vertice Nella lama è opposta al taglio È l energia opposta allo Yang Gli estremi di un magnete l hanno opposta
Altre definizioni collegate
Con opposta: L inquadratura cinematografica opposta alla precedente