Opposta antitetica

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Opposta antitetica' è 'Contraria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTRARIA

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Perché la soluzione è Contraria? Quando si cerca di capire ciò che si oppone a qualcosa, si pensa a un'idea o a un concetto che si contrappone completamente. Questa idea di opposto antitetico si manifesta spesso in parole o idee che si oppongono in modo diretto e netto, creando un contrasto evidente. La contraria, in questo senso, è ciò che si pone in netto contrasto con un'altra, evidenziando differenze profonde e chiare.

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Opposta antitetica nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Contraria

Per risolvere la definizione "Opposta antitetica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contraria'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Opposta antitetica
  • Risposta: CONTRARIA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: C________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
T Torino
R Roma
A Ancona
R Roma
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Contraria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Opposta antitetica". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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