Opposta alla convessità

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Opposta alla convessità' è 'Concavità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONCAVITÀ

Perché la soluzione è Concavità? La concavità rappresenta una curvatura rivolta verso l’interno di una superficie o di una linea, creando una forma che si abbassa rispetto a una linea di riferimento. Questa caratteristica si oppone alla convessità, che invece si innalza verso l’esterno. In geometria e in ambito artistico, la concavità aiuta a distinguere le superfici o le strutture che presentano una curvatura negativa. La comprensione di questa differenza permette di analizzare correttamente le forme e le loro proprietà.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Opposta alla convessità". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Opposta alla convessità nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Concavità

Quando la definizione "Opposta alla convessità" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Opposta alla convessità" conferma che la soluzione 'Concavità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Concavità

C Como O Otranto N Napoli C Como A Ancona V Venezia I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Opposta alla convessità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Concavità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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