Avversa sfavorevole - Cruciverba

"Contraria" è un termine utilizzato per indicare una posizione o una condizione che è opposta o sfavorevole rispetto a qualcos'altro. Può riferirsi a opinioni, circostanze, azioni o condizioni che sono in contrasto con ciò che è auspicabile o desiderabile. Ad esempio, se una persona è "contraria" a una determinata proposta, significa che è in disaccordo o si oppone ad essa. In un contesto meteorologico, una condizione "contraria" potrebbe riferirsi a un clima avverso o sfavorevole. Il termine può anche essere utilizzato per esprimere un'opposizione generale o una negazione di qualcosa. In sostanza, "contraria" indica una direzione o una situazione che è contrapposta o sfavorevole rispetto a ciò che è considerato positivo o desiderabile.

