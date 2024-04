La Soluzione ♚ È opposta al vertice La definizione e la soluzione di 4 lettere: È opposta al vertice. BASE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. e opposta al vertice: Geografia Base – settore del Ruanda Informatica Base – software per la gestione dei database di OpenOffice.org, ora Apache OpenOffice

– software per la gestione dei database di OpenOffice.org, ora Apache OpenOffice Base – software per la gestione dei database di LibreOffice Persone Giulio Base (1964) – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico italiano

(1964) – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico italiano Joachim Bäse (1939) – ex calciatore tedesco occidentale Scienze Base – in chimica, composto con determinate proprietà

– in chimica, composto con determinate proprietà Base – in algebra lineare, insieme di generatori indipendenti di uno spazio vettoriale

– in algebra lineare, insieme di generatori indipendenti di uno spazio vettoriale Base – in geometria, particolare lato di un poligono o faccia di un solido

– in geometria, particolare lato di un poligono o faccia di un solido Base – in aritmetica, numero di cifre distinte che un sistema di numerazione posizionale usa per rappresentare i numeri interi

– in aritmetica, numero di cifre distinte che un sistema di numerazione posizionale usa per rappresentare i numeri interi Base – in meccanica, luogo dei centri di istantanea rotazione in un sistema di riferimento fisso

– in meccanica, luogo dei centri di istantanea rotazione in un sistema di riferimento fisso Base – in topologia, classe di insiemi aperti che generano la topologia Altro Base – in architettura, basamento di appoggio per la colonna

– in architettura, basamento di appoggio per la colonna Base – in linguistica, lessema passibile di trasformazione in parola complessa (per derivazione o composizione)

– in linguistica, lessema passibile di trasformazione in parola complessa (per derivazione o composizione) Base – nel linguaggio politologico, insieme degli iscritti che sostengono un determinato partito o candidato

– nel linguaggio politologico, insieme degli iscritti che sostengono un determinato partito o candidato Base – nel baseball, indica un punto del campo di gioco

– nel baseball, indica un punto del campo di gioco Base – in musica, insieme di piste musicali preregistrate utilizzate come accompagnamento

– in musica, insieme di piste musicali preregistrate utilizzate come accompagnamento Base (o fondello) – base del bossolo delle armi da fuoco

(o fondello) – base del bossolo delle armi da fuoco BASE – operatore di telefonia mobile belga

La risposta a È opposta al vertice

BASE

B

A

S

E

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'È opposta al vertice' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.