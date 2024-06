Gli estremi di un magnete l hanno opposta

: Le molecole che non presentano il fenomeno della polarità sono dette apolari o non polari. In chimica, la polarità è una proprietà delle molecole per cui una molecola (detta polare) presenta una carica parziale positiva su una parte della molecola e una carica parziale negativa sulla parte opposta di essa. In genere in molecole con più di due atomi, quando gli atomi sono tutti uguali fra loro e legati ad un atomo centrale di tipo diverso, (ad esempio CH4), la molecola non presenta comportamento polare, poiché la simmetria della molecola fa sì che le cariche siano distribuite in maniera abbastanza uniforme sul contorno della molecola.

Italiano: Sostantivo: polarità ( approfondimento) f inv . (senso figurato) essere in antitesi, essere opposto. (fisica) (chimica) proprietà di un corpo di avere cariche elettriche di un determinato segno. Sillabazione: po | la | ri | tà. Pronuncia: IPA: /polari'ta/ . Etimologia / Derivazione: derivato di polare .