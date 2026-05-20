L inquadratura cinematografica opposta alla precedente
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L inquadratura cinematografica opposta alla precedente' è 'Controcampo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONTROCAMPO
La risposta Controcampo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Controcampo? Il controcampo è una ripresa utilizzata nel cinema e nella televisione per mostrare un soggetto diverso rispetto a quello presente nella scena precedente. Questa tecnica permette di creare un senso di dialogo o di confronto tra i personaggi, offrendo una prospettiva diversa e più completa della scena. La scelta di inserire un controcampo aiuta a mantenere il ritmo narrativo e a coinvolgere maggiormente lo spettatore, offrendo una visione contrastante rispetto all'inquadratura precedente.
L inquadratura cinematografica opposta alla precedente nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Controcampo
Per risolvere la definizione "L inquadratura cinematografica opposta alla precedente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Controcampo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L inquadratura cinematografica opposta alla precedente
- Risposta: CONTROCAMPO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: C__________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Controcampo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L inquadratura cinematografica opposta alla precedente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Inquadratura cinematografica Intreccio di tratti per facilitare un inquadratura Casa cinematografica USA L inquadratura che prende dalle ginocchia in su Condizione opposta a divertimento ed entusiasmo
Altre definizioni collegate
Con inquadratura: Indica al fotografo l inquadratura
Con cinematografica: Vi scorreva la pellicola cinematografica
Con opposta: Opposta alla convessità