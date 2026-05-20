L inquadratura cinematografica opposta alla precedente

Paola Cammarota | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L inquadratura cinematografica opposta alla precedente' è 'Controcampo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTROCAMPO

La risposta Controcampo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Controcampo? Il controcampo è una ripresa utilizzata nel cinema e nella televisione per mostrare un soggetto diverso rispetto a quello presente nella scena precedente. Questa tecnica permette di creare un senso di dialogo o di confronto tra i personaggi, offrendo una prospettiva diversa e più completa della scena. La scelta di inserire un controcampo aiuta a mantenere il ritmo narrativo e a coinvolgere maggiormente lo spettatore, offrendo una visione contrastante rispetto all'inquadratura precedente.

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L inquadratura cinematografica opposta alla precedente nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Controcampo

Per risolvere la definizione "L inquadratura cinematografica opposta alla precedente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Controcampo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: L inquadratura cinematografica opposta alla precedente
  • Risposta: CONTROCAMPO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: C__________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
T Torino
R Roma
O Otranto
C Como
A Ancona
M Milano
P Padova
O Otranto

La soluzione 'Controcampo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L inquadratura cinematografica opposta alla precedente". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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Con inquadratura: Indica al fotografo l inquadratura 

Con cinematografica: Vi scorreva la pellicola cinematografica 

Con opposta: Opposta alla convessità 