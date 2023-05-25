La portata del serbatoio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La portata del serbatoio' è 'Capacità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPACITÀ

Perché la soluzione è Capacità? La capacità di un serbatoio rappresenta la quantità massima di liquido che può contenere, indicando la sua portata. Essa è un parametro fondamentale per determinare quanto materiale può essere immagazzinato senza rischi di trabocco o di insufficienza. La capacità varia a seconda delle dimensioni e della struttura del contenitore, ed è essenziale per pianificare il riempimento e il mantenimento delle riserve. Conoscere questa misura permette di gestire efficacemente le risorse disponibili in diverse applicazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La portata del serbatoio". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La portata del serbatoio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Capacità

Questa pagina è dedicata alla definizione "La portata del serbatoio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La portata del serbatoio" conferma che la soluzione 'Capacità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Capacità

C Como A Ancona P Padova A Ancona C Como I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La portata del serbatoio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Capacità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Abilità attitudineLa dimostra chi sa come si faAbilità... di contenerePortata a compimentoL ultima portata del pastoÈ a portata di manoPortata a sorridereUn serbatoio d acqua piovana