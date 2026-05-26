La guarnizione che arricchisce la portata

Anna Gallo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La guarnizione che arricchisce la portata' è 'Contorno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTORNO

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La guarnizione che arricchisce la portata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Contorno

Quando la definizione "La guarnizione che arricchisce la portata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Contorno'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La guarnizione che arricchisce la portata
  • Risposta: CONTORNO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
T Torino
O Otranto
R Roma
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Contorno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La guarnizione che arricchisce la portata". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con guarnizione: Piatto giapponese servito con guarnizione di daikon 

Con arricchisce: Maleodorante, arricchisce il terreno 

Con portata: Portata a turbarsi 