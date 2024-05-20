Portata a compimento

Home / Soluzioni Cruciverba / Portata a compimento

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Portata a compimento' è 'Fatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FATTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Portata a compimento" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Portata a compimento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Fatta? Quando un progetto o un impegno viene portato a termine, si dice che è stato fatto. Significa aver concluso con successo tutte le fasi necessarie, raggiungendo l'obiettivo prefissato. La realizzazione completa di un compito o di un'idea rappresenta la sua definitiva esecuzione. Una volta completato, si può affermare che è stato fatto, attestando il suo stato di completamento.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Portata a compimento nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fatta

Quando la definizione "Portata a compimento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Portata a compimento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Fatta:

F Firenze A Ancona T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Portata a compimento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L ultima portata del pastoÈ a portata di manoPortare a compimento terminarePortata a sorridereLa portata del cannone