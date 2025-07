L apertura del serbatoio per i vapori di benzina nei cruciverba: la soluzione è Sfiato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L apertura del serbatoio per i vapori di benzina' è 'Sfiato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFIATO

Curiosità e Significato di Sfiato

La soluzione Sfiato di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sfiato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sfiato? Lo “sfiato” è il sistema che permette di aprire un'apertura nel serbatoio per vapori di benzina, garantendo la fuoriuscita sicura di gas accumulati durante l'uso. Questo processo evita pressioni eccessive e mantiene il funzionamento del veicolo sicuro ed efficiente. In pratica, lo sfiato è una valvola di sicurezza fondamentale per la gestione dei vapori di carburante.

Come si scrive la soluzione Sfiato

Hai davanti la definizione "L apertura del serbatoio per i vapori di benzina" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

F Firenze

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D E R P E R O I C S S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PREDECESSORI" PREDECESSORI

