La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abilità... di contenere' è 'Capacità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPACITÀ

Curiosità e Significato di Capacità

La parola Capacità è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Capacità.

Perché la soluzione è Capacità? La parola capacità indica l'attitudine o il potenziale di una persona o cosa di contenere, svolgere o affrontare qualcosa. È la misura delle proprie abilità e risorse per gestire situazioni o compiti specifici. In breve, rappresenta ciò che si è in grado di fare o di sopportare, evidenziando il talento o la competenza interna. La capacità è fondamentale per affrontare le sfide quotidiane con sicurezza.

Come si scrive la soluzione Capacità

Non riesci a risolvere la definizione "Abilità... di contenere"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

P Padova

A Ancona

C Como

I Imola

T Torino

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F N A D E O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FECONDA" FECONDA

