Il serbatoio del mitra

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il serbatoio del mitra' è 'Caricatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARICATORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il serbatoio del mitra" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il serbatoio del mitra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Caricatore? Il componente che permette di contenere e alimentare di proiettili un'arma automatica è una parte essenziale per il suo funzionamento. Si tratta di un elemento che si inserisce nell'arma, garantendo un flusso continuo di munizioni durante l'uso. La sua capacità di contenere un certo numero di cartucce lo rende fondamentale per mantenere l'operatività senza dover ricaricare frequentemente. La sua presenza permette di mantenere il ritmo del fuoco senza interruzioni improvvise.

Il serbatoio del mitra nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Caricatore

La definizione "Il serbatoio del mitra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il serbatoio del mitra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Caricatore:

C Como A Ancona R Roma I Imola C Como A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il serbatoio del mitra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

