La definizione e la soluzione di: Le pinze che bloccano le auto in sosta vietata.

Con il termine ganascia si intendono vari significati, che riuniti, metaforicamente, simboleggiano una morsa bloccante. Italiano Sostantivo ganascia ( approfondimento) f sing (pl.: ganasce) (anatomia) mascella e guancia (meccanica) elemento che blocca un congegno Sillabazione ga | nà | scia Pronuncia IPA: /ga'naa/ Etimologia / Derivazione dal latino ganathus che deriva dal greco cioè "mascella" Sinonimi mascella

(tecnica) morsa, morsetto

morsa, morsetto (del freno) ceppo Parole derivate ganascia fiscale, ganascione, sganasciare, straccaganasce Alterati ( diminutivo ) ganascino

ganascino (accrescitivo) ganascione Proverbi e modi di dire mangiare a due ganasce: mangiare avidamente

