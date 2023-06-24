Le pinze che bloccano le auto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le pinze che bloccano le auto' è 'Ganasce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le pinze che bloccano le auto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le pinze che bloccano le auto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ganasce? Le ganasce sono strumenti utilizzati per trattenere o bloccare parti di un veicolo, spesso impiegate per assicurare fermezza e stabilità durante lavori di riparazione. Sono particolarmente utili per bloccare le ruote o altre componenti, garantendo sicurezza e precisione. Il loro uso è fondamentale in ambito meccanico, specialmente quando si desidera mantenere un veicolo stabile durante interventi di manutenzione o riparazione.

Quando la definizione "Le pinze che bloccano le auto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le pinze che bloccano le auto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le pinze che bloccano le auto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

