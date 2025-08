La morsa che stringeva le città nei cruciverba: la soluzione è Assedio

ASSEDIO

Curiosità e Significato di Assedio

Hai risolto il cruciverba con Assedio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Assedio.

Perché la soluzione è Assedio? L'assedio è un'azione militare in cui si circonda e si blocca una città o un castello per impedire l'ingresso di rifornimenti e rinforzi. Questo metodo mira a indebolire e costringere alla resa l'obiettivo, spesso durando settimane o mesi. È una strategia antica usata per conquistare territori senza dover affrontare battaglie campali, lasciando un segno profondo nella storia e nella memoria collettiva.

Come si scrive la soluzione Assedio

Hai davanti la definizione "La morsa che stringeva le città" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

D Domodossola

I Imola

O Otranto

