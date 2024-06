La sorella ne ha due

: In ambito televisivo è conosciuta per The Great (2020-) e The Girl from Plainville (2022). Sorella minore dell'attrice Dakota Fanning, è nota per i suoi ruoli in Babel (2006), Il curioso caso di Benjamin Button (2008), Phoebe in Wonderland (2008), Somewhere (2010), La mia vita è uno zoo (2011), Super 8 (2011), Maleficent (2014), The Neon Demon (2016), L'inganno (2017) e Maleficent - Signora del male (2019). Mary Elle Fanning (Conyers, 9 aprile 1998) è un'attrice statunitense.

Francese: Pronome: elle . lei Elle est très jolie (lei è molto carina). Donne-le à elle (dallo a lei).. Italiano: Sostantivo: elle . nome italiano per indicare la lettera elle (l). Lettone: Sostantivo: elle . inferno. Spagnolo: Sostantivo: elle . nome spagnolo per indicare la doppia elle (ll). Sinonimi: doble ele. elle su en.wiktionary.