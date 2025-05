Sono serrate a denti stretti nei cruciverba: la soluzione è Ganasce

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono serrate a denti stretti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono serrate a denti stretti' è 'Ganasce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GANASCE

Curiosità e Significato di "Ganasce"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ganasce più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ganasce.

Le ganasce si riferiscono a un attrezzo da lavoro, come le morsetto o le pinze, che serrano con forza due parti grazie a denti stretti e interdentati. Questo termine è usato anche in contesti meccanici per descrivere componenti che afferrano saldo un oggetto o un materiale. La loro funzione principale è garantire stabilità e precisione durante il lavoro.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Parti della morsaLe pinze che bloccano le auto in sosta vietataLe pinze che bloccano le autoCosì sono i denti guastiLo sono i denti del giudizioSono provviste di denti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Ganasce

Hai davanti la definizione "Sono serrate a denti stretti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

A Ancona

N Napoli

A Ancona

S Savona

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

À L P T P A O R I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POPOLARITÀ" POPOLARITÀ

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.