Era la carbonaia del treno

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Era la carbonaia del treno' è 'Tender'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENDER

Perché la soluzione è Tender? Il tender era la parte del treno dedicata al trasporto del carbone e dell'acqua necessari per alimentare il motore. Questa componente si trovava immediatamente dietro la locomotiva e aveva il compito di garantire l'autonomia durante il viaggio. La sua funzione era fondamentale per il funzionamento del treno, assicurando che il motore potesse operare senza interruzioni. La presenza del tender rappresentava un elemento caratteristico e indispensabile di molti mezzi ferroviari dell'epoca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era la carbonaia del treno". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Era la carbonaia del treno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tender

Questa pagina è dedicata alla definizione "Era la carbonaia del treno" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era la carbonaia del treno" conferma che la soluzione 'Tender' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tender

T Torino E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era la carbonaia del treno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tender' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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