Il canotto di servizio a bordo degli yacht nei cruciverba: la soluzione è Tender

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il canotto di servizio a bordo degli yacht' è 'Tender'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENDER

Curiosità e Significato di "Tender"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Tender, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tender? Il tender è il piccolo battello di servizio utilizzato a bordo degli yacht, ideale per raggiungere la costa o esplorare baie isolate senza dover usare il grande yacht. È uno strumento pratico e versatile, spesso personalizzato e elegante, che permette agli ospiti di spostarsi comodamente e in sicurezza durante le soste in rada. Un vero alleato per vivere al massimo ogni momento in mare.

Come si scrive la soluzione Tender

Hai trovato la definizione "Il canotto di servizio a bordo degli yacht" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U E H L C E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PELUCHE" PELUCHE

