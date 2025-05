Il canotto di servizio nei cruciverba: la soluzione è Tender

TENDER

Curiosità e Significato di "Tender"

Vuoi sapere di più su Tender? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Tender.

Un tender è una piccola imbarcazione utilizzata per fornire supporto e servizio a una nave più grande. Serve per trasportare passeggeri e merci dalla nave principale a terra o per raggiungere aree non accessibili direttamente dalla nave, come porti con acque poco profonde.

Come si scrive la soluzione: Tender

Stai cercando la risposta alla definizione "Il canotto di servizio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

