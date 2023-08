Era la sigla di un treno speciale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era la sigla di un treno speciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TEE

Significato/Curiosita : Era la sigla di un treno speciale

500 è il primo treno ad alta velocità a cassa non oscillante costruito in italia; il suo progetto partì negli anni ottanta per vedere la luce, con alcuni... tee – codice aeroportuale iata dell'aeroporto cheik larbi tebessi di tébessa (algeria) tee – codice iso 639-3 della lingua tepehua di huehuetla tee –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

