Si ciba di foglie di eucalipto nei cruciverba: la soluzione è Koala
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si ciba di foglie di eucalipto' è 'Koala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
KOALA
Curiosità e Significato di Koala
Come si scrive la soluzione Koala
Non riesci a risolvere la definizione "Si ciba di foglie di eucalipto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 5 lettere della soluzione Koala:
K Kappa
O Otranto
A Ancona
L Livorno
A Ancona
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
