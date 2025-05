Mangia foglie di eucalipto nei cruciverba: la soluzione è Koala

Home / Soluzioni Cruciverba / Mangia foglie di eucalipto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mangia foglie di eucalipto' è 'Koala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

KOALA

Curiosità e Significato di "Koala"

La parola Koala è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Koala.

Il koala è un marsupiale australiano che si nutre principalmente di foglie di eucalipto. È noto per il suo aspetto coccolo e per la dieta esclusiva a base di queste foglie, che gli forniscono la maggior parte dell’energia necessaria per vivere.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il marsupiale australiano che mangia foglie di eucaliptoIl marsupiale che mangia le foglie di eucaliptoSi ciba di foglie di eucaliptoMangia gli insetti con le foglieIl baco ne mangia le foglie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Koala

La definizione "Mangia foglie di eucalipto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

K Kappa

O Otranto

A Ancona

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I U R B N I O T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIBURTINO" TIBURTINO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.