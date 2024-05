La Soluzione ♚ La corona di foglie per chi si laurea La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SERTO . Ecco la soluzione verificata per la definizione La corona di foglie per chi si laurea. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La corona di foglie per chi si laurea: 'unita' repubblicana' di corona, su www1.adnkronos.com. url consultato il 19 maggio 2016. morto corona, gran maestro della politica, in la nuova sardegna, 3... Il serto della montagna (in serbo , Gorski vijenac) è un poema e un'opera teatrale, capolavoro della letteratura serba del Montenegro, scritto dal principe-vescovo e poeta Petar II Petrovic-Njegoš. Njegoš scrisse il Serto della montagna nel 1846 a Cettigne e lo pubblicò l'anno successivo dopo averlo fatto stampare da un monastero armeno a Vienna. È al contempo un poema epico moderno in versi e un testo teatrale, dunque combina tre stili letterari. È stato tradotto in italiano da Umberto Urbani (Trieste, 1939).

Altre Definizioni con serto; corona; foglie; laurea;