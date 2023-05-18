Scrisse Gli spettri

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scrisse Gli spettri' è 'Ibsen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IBSEN

Perché la soluzione è Ibsen? Gli spettri sono figure o presenze che suscitano paura e meraviglia, spesso associate a fantasmi o entità invisibili. In letteratura, la voce di Ibsen ha evidenziato come queste presenze possano rappresentare i tormenti personali e i conflitti interiori di personaggi complessi. La sua narrazione suggerisce che gli spettri non sono solo manifestazioni soprannaturali, ma anche simboli delle colpe e delle paure umane che affiorano nel corso delle vicende. La loro presenza rivela le ombre nascoste dell'animo umano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scrisse Gli spettri". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Scrisse Gli spettri nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ibsen

Se la definizione "Scrisse Gli spettri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scrisse Gli spettri" conferma che la soluzione 'Ibsen' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ibsen

I Imola B Bologna S Savona E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scrisse Gli spettri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ibsen' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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