Scrisse il romanzo Cronache di poveri amanti

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scrisse il romanzo Cronache di poveri amanti' è 'Pratolini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P R A T O L I N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Scrisse il romanzo Cronache di poveri amanti

Scrisse il romanzo Cronache di poveri amanti Risposta: PRATOLINI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P T I I

Inizia con: P

P Finisce con: I

Perchè la soluzione è Pratolini? Pratolini è l'autore di Cronache di poveri amanti, un romanzo che cattura le vite di personaggi umili e le loro emozioni profonde. La sua scrittura dipinge con sensibilità le storie di persone comuni, creando un quadro realistico e coinvolgente della società italiana dell'epoca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Scrisse il romanzo Cronache di poveri amanti: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Scrisse il romanzo Cronache di poveri amanti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Pratolini. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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