Scrisse il romanzo Cronache di poveri amanti

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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PRATOLINI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Scrisse il romanzo Cronache di poveri amanti
  • Risposta: PRATOLINI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PTII
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Pratolini? Pratolini è l'autore di Cronache di poveri amanti, un romanzo che cattura le vite di personaggi umili e le loro emozioni profonde. La sua scrittura dipinge con sensibilità le storie di persone comuni, creando un quadro realistico e coinvolgente della società italiana dell'epoca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Scrisse il romanzo Cronache di poveri amanti: risposta da 9 lettere

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