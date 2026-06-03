Scrisse il romanzo Cronache di poveri amanti
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Scrisse il romanzo Cronache di poveri amanti
- Risposta: PRATOLINI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PTII
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Pratolini? Pratolini è l'autore di Cronache di poveri amanti, un romanzo che cattura le vite di personaggi umili e le loro emozioni profonde. La sua scrittura dipinge con sensibilità le storie di persone comuni, creando un quadro realistico e coinvolgente della società italiana dell'epoca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Scrisse il romanzo Cronache di poveri amanti: risposta da 9 lettere
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