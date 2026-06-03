Molière ne scrisse le furberie

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Molière ne scrisse le furberie' è 'Scapino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SCAPINO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Molière ne scrisse le furberie
  • Risposta: SCAPINO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SPIO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Scapino? Scapino è un personaggio che incarna astuzia e furbizia, spesso coinvolto in situazioni complicate. Le sue azioni sono un esempio di come l'ingegno possa portare a risultati sorprendenti, anche se a volte un po' rischiosi. La sua figura resta vivace e memorabile nel teatro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Molière ne scrisse le furberie: risposta da 7 lettere

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