La Soluzione ♚ Il drammaturgo de Gli spettri La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il drammaturgo de Gli spettri. IBSEN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il drammaturgo de gli spettri: Henrik Johan Ibsen (IPA: ['h`nrk '`psn]; Skien, 20 marzo 1828 – Oslo, 23 maggio 1906) è stato un drammaturgo, poeta e regista teatrale norvegese. È considerato il padre della drammaturgia moderna, per aver portato nel teatro la dimensione più intima della borghesia ottocentesca, mettendone a nudo le contraddizioni. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Henrik Johan Ibsen (IPA: ['h`nrk '`psn]; Skien, 20 marzo 1828 – Oslo, 23 maggio 1906) è stato un drammaturgo, poeta e regista teatrale norvegese. È considerato il padre della drammaturgia moderna, per aver portato nel teatro la dimensione più intima della borghesia ottocentesca, mettendone a nudo le contraddizioni. incutere (vai alla coniugazione) instillare lentamente ma inesorabilmente o far scaturire in modo subitaneo stati d'animo e sentimenti che possono trascorrere dal rispetto non privo di una certa cautela al timore reverenziale, dalla soggezione fino al terrore, all'orrore e simili capaci solitamente di imporsi insieme all'aura soggiogatrice o alla impressionante singolarità di chi o di ciò che li ispira Uomini del genere non incutono maggior rispetto che se fossero di paglia o di sterco. (Henry David Thoreau, Disobbedienza civile, traduzione di Manuella Federella)

(Henry David Thoreau, Disobbedienza civile, traduzione di Manuella Federella) Era d'una magrezza che incuteva ribrezzo; altissimo di statura; e più alto, Dio mio, sarebbe stato, se il busto, tutt'a un tratto quasi stanco di tallir gracile in sù, non gli si fosse curvato sotto la nuca in una discreta gobbetta, da cui il collo pareva uscisse penosamente, come quel d'un pollo spennato, con un grosso nottolino protuberante, che gli andava sù e giù. (Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal) Sillabazione in | cù | te | re Pronuncia IPA: /in'kutere/ Etimologia / Derivazione dal latino incutere (vedi incutio) "battere contro, percuotere", ove *cutere va letto come quatere "scuotere, far tremare" (vedi quatio) Sinonimi infondere, suscitare, trasmettere, comunicare, provocare, ispirare, imprimere, cagionare, trasfondere, imporre Contrari allontanare, eliminare, togliere

subire

Henrik celebre drammaturgo norvegese; Scrisse Gli spettri; Il drammaturgo di Fedra e Britannico; Jean il drammaturgo di Nostra Signora dei Fiori

