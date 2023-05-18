Recipiente per distillare

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Recipiente per distillare' è 'Storta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T O R T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Recipiente per distillare

Recipiente per distillare Risposta: STORTA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S O A

Inizia con: S

S Finisce con: A

Perchè la soluzione è Storta? Una distilleria è un recipiente usato per separare i liquidi attraverso il calore. Quando il processo avviene, si ottengono aromi e sapori diversi, spesso sfruttati per creare bevande come il whisky o il gin. La forma del recipiente influisce sulla qualità del risultato finale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Recipiente per distillare: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Recipiente per distillare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Storta. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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