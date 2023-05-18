Recipiente per distillare
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Recipiente per distillare' è 'Storta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Recipiente per distillare
- Risposta: STORTA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SOA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Storta? Una distilleria è un recipiente usato per separare i liquidi attraverso il calore. Quando il processo avviene, si ottengono aromi e sapori diversi, spesso sfruttati per creare bevande come il whisky o il gin. La forma del recipiente influisce sulla qualità del risultato finale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Recipiente per distillare: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "Recipiente per distillare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Storta. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.