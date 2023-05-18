Recipiente per distillare

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Recipiente per distillare' è 'Storta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

STORTA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Recipiente per distillare
  • Risposta: STORTA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SOA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Storta? Una distilleria è un recipiente usato per separare i liquidi attraverso il calore. Quando il processo avviene, si ottengono aromi e sapori diversi, spesso sfruttati per creare bevande come il whisky o il gin. La forma del recipiente influisce sulla qualità del risultato finale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Storta'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Recipiente per distillare: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Recipiente per distillare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Storta. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'recipiente'

Cruciverba con 'distillare'