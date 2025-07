Piccolo infortunio alla caviglia nei cruciverba: la soluzione è Storta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piccolo infortunio alla caviglia' è 'Storta'.

STORTA

Curiosità e Significato di Storta

La soluzione Storta di 6 lettere

Perché la soluzione è Storta? Storta indica qualcosa che è storto, sbilenco o non allineato correttamente. Può riferirsi a un oggetto, a una parte del corpo o a una situazione che presenta deviazioni dalla posizione normale. Nel contesto di un infortunio alla caviglia, descrive la condizione di una articolazione che si è piegata o deformata in modo innaturale, richiedendo attenzione e cura per tornare alla forma originale.

Come si scrive la soluzione Storta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Piccolo infortunio alla caviglia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

