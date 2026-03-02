Lo è la luna di chi è di cattivo umore

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è la luna di chi è di cattivo umore' è 'Storta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STORTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è la luna di chi è di cattivo umore" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è la luna di chi è di cattivo umore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Storta? Quando il cielo si oscura e le nubi si addensano, spesso si dice che qualcuno ha un umore storto, come la luna in una notte tempestosa. Questa espressione descrive uno stato d'animo alterato, in cui la persona si mostra irritabile o scontrosa. La somiglianza con la luna storta deriva dalla percezione di qualcosa che appare fuori posto, irregolare o disturbato. La metafora rende bene l'idea di un carattere che si presenta sbilanciato o poco sereno.

In presenza della definizione "Lo è la luna di chi è di cattivo umore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è la luna di chi è di cattivo umore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Storta:

S Savona T Torino O Otranto R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è la luna di chi è di cattivo umore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

