La Soluzione ♚ Recipiente di terracotta per l olio

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Recipiente di terracotta per l olio. GIARA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Recipiente di terracotta per l olio: La giara è una commedia in un atto unico del 1916 di Luigi Pirandello, ripresa da una sua novella omonima, composta nel 1906, pubblicata nel 1909 sul Corriere della Sera e edita nella raccolta Novelle per un anno nel 1917. La storia rappresentata ripercorre con umorismo molti dei temi cari allo scrittore agrigentino, tra cui la molteplicità dei punti di vista, l'ambiente siciliano e i conflitti interpersonali. Si tratta di caratteristiche che ritroviamo nella rielaborazione in dialetto agrigentino operata da Pirandello nell'ottobre del 1916 per un breve adattamento teatrale in un atto unico che venne rappresentato per la prima volta a Roma ...

Altre Definizioni con giara; recipiente; terracotta; olio;