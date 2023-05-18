Un letto senza sponde

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un letto senza sponde' è 'Amaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMACA

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Perché la soluzione è Amaca? L'amaca è un elemento di arredamento che consiste in un tessuto o una rete sospesa tra due punti, creando uno spazio confortevole e di riposo. La sua forma permette di rilassarsi in modo naturale, adattandosi al corpo e offrendo un sostegno leggero. Questo oggetto è spesso utilizzato all'aperto, tra alberi o supporti appositamente installati, e rappresenta un modo semplice e pratico per riposare senza le strutture rigide di un letto tradizionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un letto senza sponde". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un letto senza sponde nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Amaca

Se la definizione "Un letto senza sponde" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un letto senza sponde" conferma che la soluzione 'Amaca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Amaca

A Ancona M Milano A Ancona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un letto senza sponde" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Amaca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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