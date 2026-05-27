Senza principio né fine
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Senza principio né fine' è 'Eternamente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ETERNAMENTE
Perchè la soluzione è Eternamente? Eternamente è un modo per descrivere qualcosa che dura per sempre, senza inizio né fine. È come un ricordo che si perde nel tempo o un sogno che continua a vivere oltre ogni limite. Questa parola evoca un senso di continuità infinita e senza interruzioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Senza principio né fine nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Eternamente
In presenza della definizione "Senza principio né fine", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eternamente'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Senza principio né fine
- Risposta: ETERNAMENTE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: E__________
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Eternamente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Senza principio né fine". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con senza: Un vasto appartamento senza pareti divisorie
Con principio: Principio di stagione