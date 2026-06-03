Agiscono senza prudenza
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Agiscono senza prudenza' è 'Temerari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Agiscono senza prudenza
- Risposta: TEMERARI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TEAI
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Temerari? Le persone temerarie spesso si lanciano in avventure senza pensare alle conseguenze, spinti dal desiderio di emozioni forti. La loro mancanza di prudenza li porta a rischi inutili, affrontando situazioni pericolose con troppa fiducia in sé stessi e poca attenzione ai possibili pericoli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Agiscono senza prudenza: risposta da 8 lettere
Quando la definizione "Agiscono senza prudenza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Temerari. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.