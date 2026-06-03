Agiscono senza prudenza

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Agiscono senza prudenza' è 'Temerari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TEMERARI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Agiscono senza prudenza
  • Risposta: TEMERARI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TEAI
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Temerari? Le persone temerarie spesso si lanciano in avventure senza pensare alle conseguenze, spinti dal desiderio di emozioni forti. La loro mancanza di prudenza li porta a rischi inutili, affrontando situazioni pericolose con troppa fiducia in sé stessi e poca attenzione ai possibili pericoli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Agiscono senza prudenza: risposta da 8 lettere

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