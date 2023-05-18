Hanno potere e ricchezza

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Hanno potere e ricchezza' è 'Magnati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A G N A T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Hanno potere e ricchezza

Hanno potere e ricchezza Risposta: MAGNATI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M N A I

Inizia con: M

M Finisce con: I

Perchè la soluzione è Magnati? I magnati sono persone che possiedono grandi ricchezze e influenza nel mondo degli affari. Con il loro potere, spesso influenzano decisioni importanti e modellano il mercato secondo i loro interessi. La loro presenza si fa sentire in molte aree della vita economica e sociale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Hanno potere e ricchezza: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Hanno potere e ricchezza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Magnati. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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