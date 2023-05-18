Hanno potere e ricchezza
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Hanno potere e ricchezza' è 'Magnati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Hanno potere e ricchezza
- Risposta: MAGNATI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MNAI
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Magnati? I magnati sono persone che possiedono grandi ricchezze e influenza nel mondo degli affari. Con il loro potere, spesso influenzano decisioni importanti e modellano il mercato secondo i loro interessi. La loro presenza si fa sentire in molte aree della vita economica e sociale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Hanno potere e ricchezza: risposta da 7 lettere
Se la definizione "Hanno potere e ricchezza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Magnati. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.