PROLETARI

Curiosità e Significato di Proletari

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Proletari

Perché la soluzione è Proletari? Proletari indica le persone che appartengono alla classe lavoratrice, spesso con risorse limitate e senza proprietà. Sono coloro che vendono la loro forza lavoro per vivere, spesso in condizioni di povertà o precarietà. La frase suggerisce che, per molti, l’unica vera ricchezza sono i figli, simbolo di speranza e futuro. È un richiamo all’importanza della famiglia come bene più prezioso.

Come si scrive la soluzione Proletari

Hai davanti la definizione "Come unica ricchezza hanno i loro figli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta

P Padova

R Roma

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

