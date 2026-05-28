Il Welles del film Quarto potere
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SOLUZIONE: ORSON
Perchè la soluzione è Orson? Orson Welles nel film Quarto potere dà vita a un personaggio complesso e magnetico, capace di catturare l’attenzione con la sua presenza e il suo modo di parlare. La sua interpretazione lascia un segno indelebile, rendendo il film un capolavoro intramontabile del cinema. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il Welles del film Quarto potere nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Orson
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il Welles del film Quarto potere
- Risposta: ORSON
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: O____
- Inizia con: O
- Finisce con: N
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Orson' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Welles del film Quarto potere". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con quarto: Quindici minuti ne formano un quarto
Con potere: Sono una forma di radiazioni ad alto potere ionizzante