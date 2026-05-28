Il Welles del film Quarto potere

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Welles del film Quarto potere' è 'Orson'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORSON

Perchè la soluzione è Orson? Orson Welles nel film Quarto potere dà vita a un personaggio complesso e magnetico, capace di catturare l’attenzione con la sua presenza e il suo modo di parlare. La sua interpretazione lascia un segno indelebile, rendendo il film un capolavoro intramontabile del cinema. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il Welles del film Quarto potere nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Orson

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Lettere, schema e soluzione Definizione: Il Welles del film Quarto potere

Il Welles del film Quarto potere Risposta: ORSON

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: O____

O____ Inizia con: O

O Finisce con: N

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto R Roma S Savona O Otranto N Napoli

La soluzione 'Orson' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Welles del film Quarto potere". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.