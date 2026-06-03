Non le hanno lucide i pazzi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non le hanno lucide i pazzi' è 'Menti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Non le hanno lucide i pazzi
- Risposta: MENTI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MNI
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Menti? Le menti dei pazzi spesso sembrano prive di chiarezza, come se le loro idee fossero sfocate o confuse. La loro percezione del mondo può apparire distorta, senza la lucidità che caratterizza chi ha una mente equilibrata. È come se la chiarezza si fosse dissolta nella loro mente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Non le hanno lucide i pazzi: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Non le hanno lucide i pazzi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Menti. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.