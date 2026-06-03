Non le hanno lucide i pazzi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non le hanno lucide i pazzi' è 'Menti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M E N T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Non le hanno lucide i pazzi

Non le hanno lucide i pazzi Risposta: MENTI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: M N I

Inizia con: M

M Finisce con: I

Perchè la soluzione è Menti? Le menti dei pazzi spesso sembrano prive di chiarezza, come se le loro idee fossero sfocate o confuse. La loro percezione del mondo può apparire distorta, senza la lucidità che caratterizza chi ha una mente equilibrata. È come se la chiarezza si fosse dissolta nella loro mente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Non le hanno lucide i pazzi: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Non le hanno lucide i pazzi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Menti. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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