Un gioco d azzardo con un mazzo da 40 carte
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un gioco d azzardo con un mazzo da 40 carte' è 'Zecchinetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un gioco d azzardo con un mazzo da 40 carte
- Risposta: ZECCHINETTA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 4
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ZHETA
- Inizia con: Z
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Zecchinetta? La Zecchinetta è un gioco d'azzardo che si svolge con un mazzo di 40 carte. I partecipanti scommettono sulle carte che verranno pescate, cercando di indovinare. È un passatempo popolare, spesso giocato tra amici, con un ritmo veloce e coinvolgente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un gioco d azzardo con un mazzo da 40 carte: risposta da 11 lettere
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