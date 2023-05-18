Un gioco d azzardo con un mazzo da 40 carte

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un gioco d azzardo con un mazzo da 40 carte' è 'Zecchinetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ZECCHINETTA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un gioco d azzardo con un mazzo da 40 carte
  • Risposta: ZECCHINETTA
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 7
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ZHETA
  • Inizia con: Z
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Zecchinetta? La Zecchinetta è un gioco d'azzardo che si svolge con un mazzo di 40 carte. I partecipanti scommettono sulle carte che verranno pescate, cercando di indovinare. È un passatempo popolare, spesso giocato tra amici, con un ritmo veloce e coinvolgente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un gioco d azzardo con un mazzo da 40 carte: risposta da 11 lettere

Per risolvere la definizione "Un gioco d azzardo con un mazzo da 40 carte", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Zecchinetta. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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