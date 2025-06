Gioco d azzardo di carte detto anche Ventuno nei cruciverba: la soluzione è Black Jack

Home / Soluzioni Cruciverba / Gioco d azzardo di carte detto anche Ventuno

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gioco d azzardo di carte detto anche Ventuno' è 'Black Jack'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BLACK JACK

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Black Jack, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Black Jack? Il Black Jack è un popolare gioco di carte in cui i giocatori cercano di ottenere un punteggio totale il più vicino possibile a 21, senza superarlo. Conosciuto anche come Ventuno, si gioca contro il banco per mettere alla prova fortuna e strategia. Divertente e coinvolgente, il Black Jack è uno dei giochi più amati nei casinò di tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un gioco d azzardo con un mazzo da 40 carteUn gioco d azzardo di carte simile al pokerUna confezione di carte da giocoScala gioco di carteUn gioco d azzardo come il gratta e vinci

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Gioco d azzardo di carte detto anche Ventuno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

L Livorno

A Ancona

C Como

K Kappa

J Jolly

A Ancona

C Como

K Kappa

O M T B I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIMBRO" TIMBRO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.