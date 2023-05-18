La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone' è 'Naumachia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone
- Risposta: NAUMACHIA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 5
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: NMHA
- Inizia con: N
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Naumachia? Durante l’epoca di Augusto e Nerone si svolgevano combattimenti simulati in mare chiamati naumachie. Queste spettacolari esibizioni coinvolgevano navi e combattenti, creando un’atmosfera di grande spettacolo e divertimento per il pubblico presente, che poteva ammirare battaglie navali senza rischi reali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone: risposta da 9 lettere
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