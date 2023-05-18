La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone' è 'Naumachia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N A U M A C H I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone

La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone Risposta: NAUMACHIA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 5

5 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: N M H A

Inizia con: N

N Finisce con: A

Perchè la soluzione è Naumachia? Durante l’epoca di Augusto e Nerone si svolgevano combattimenti simulati in mare chiamati naumachie. Queste spettacolari esibizioni coinvolgevano navi e combattenti, creando un’atmosfera di grande spettacolo e divertimento per il pubblico presente, che poteva ammirare battaglie navali senza rischi reali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Naumachia. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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