La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone

Sara Verdi | 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone' è 'Naumachia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NAUMACHIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone
  • Risposta: NAUMACHIA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    NMHA
  • Inizia con: N
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Naumachia? Durante l’epoca di Augusto e Nerone si svolgevano combattimenti simulati in mare chiamati naumachie. Queste spettacolari esibizioni coinvolgevano navi e combattenti, creando un’atmosfera di grande spettacolo e divertimento per il pubblico presente, che poteva ammirare battaglie navali senza rischi reali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La finta battaglia navale sotto Augusto e Nerone: risposta da 9 lettere

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