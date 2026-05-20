La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia' è 'Ossario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OSSARIO
Perchè la soluzione è Ossario? Un ossario è un luogo dove vengono raccolti e conservati i resti di molte persone decedute in battaglia. Serve a onorare la memoria di chi ha combattuto, offrendo uno spazio di raccoglimento e rispetto per tutti i caduti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia
- Risposta: OSSARIO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: O______
- Inizia con: O
- Finisce con: O
La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ossario
In presenza della definizione "La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ossario'.
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Ossario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Comune coleottero di campi e boschi Comune fiore rosso dei campi Comune lombardo: Balsamo Comune della Lombardia in provincia di Sondrio Si distinguono sul campo di battaglia
Altre definizioni collegate
Con tomba: Monumentale tomba fra le sette Meraviglie dell antichità
Con comune: Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane
Con caduti: Si calcolano con i caduti e i feriti