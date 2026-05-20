La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia

Luca Bianchi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia' è 'Ossario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSSARIO

Perchè la soluzione è Ossario? Un ossario è un luogo dove vengono raccolti e conservati i resti di molte persone decedute in battaglia. Serve a onorare la memoria di chi ha combattuto, offrendo uno spazio di raccoglimento e rispetto per tutti i caduti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia
  • Risposta: OSSARIO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: O______
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ossario'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ossario

In presenza della definizione "La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ossario'.

Le 7 lettere della soluzione

O Otranto
S Savona
S Savona
A Ancona
R Roma
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Ossario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Comune coleottero di campi e boschi Comune fiore rosso dei campi Comune lombardo: Balsamo Comune della Lombardia in provincia di Sondrio Si distinguono sul campo di battaglia 

Altre definizioni collegate

Con tomba: Monumentale tomba fra le sette Meraviglie dell antichità 

Con comune: Comune presso Salerno dove sbarcò Pisacane 

Con caduti: Si calcolano con i caduti e i feriti 