La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia

Home / Soluzioni Cruciverba / La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia' è 'Ossario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSSARIO

Perchè la soluzione è Ossario? Un ossario è un luogo dove vengono raccolti e conservati i resti di molte persone decedute in battaglia. Serve a onorare la memoria di chi ha combattuto, offrendo uno spazio di raccoglimento e rispetto per tutti i caduti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia

La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia Risposta: OSSARIO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: O______

O______ Inizia con: O

O Finisce con: O

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ossario' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ossario

In presenza della definizione "La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ossario'.

Le 7 lettere della soluzione

O Otranto S Savona S Savona A Ancona R Roma I Imola O Otranto

La soluzione 'Ossario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La tomba comune dei Caduti sui campi di battaglia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.