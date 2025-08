Non conoscere o far finta di non conoscere nei cruciverba: la soluzione è Ignorare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non conoscere o far finta di non conoscere' è 'Ignorare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IGNORARE

Curiosità e Significato di Ignorare

La parola Ignorare è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ignorare.

Perché la soluzione è Ignorare? IGNORARE significa scegliere di non prestare attenzione a qualcosa o qualcuno, spesso per evitare confronti, problemi o semplicemente per non coinvolgersi. È un modo di mettere da parte ciò che si preferirebbe non affrontare, anche se a volte può sembrare una strategia di difesa o di indifferenza. In definitiva, ignorare è una forma di distacco consapevole o involontario.

Come si scrive la soluzione Ignorare

Se "Non conoscere o far finta di non conoscere" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

